Тимур Бекмамбетов рассказал о рекламе и лучших фильмах уходящего года

Кинорежиссер Тимур Бекмамбетов дал большое интервью изданию «Канобу», в котором рассказал о лучших фильмах года, планах на будущее и об обилии рекламы в современных картинах.

По словам продюсера, самая качественная рекламная интеграция на его памяти была не в одном фильме, а сразу во всех картинах о Джеймсе Бонде, все знают любимую марку автомобиля секретного агента и его любимый напиток. Также, по словам режиссера, частично успех к фильмам категории R по кинокомиксам пришел благодаря его картине «Особо опасен», которая тоже снята по комиксам. Именно в этом фильме впервые появилась особая жестокость, которая позже перешла в некоторые из успешных работ студий Marvel и DC.

В списке самых любимых фильмов и сериалов режиссера за уходящий год оказался «Джокер», «Убивая Еву» и Dead of Night, который является проектом самого Бекмамбетова.