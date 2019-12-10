Игрок в лотерею выиграл полмиллиона долларов благодаря пророческим снам

Победитель говорит, что четко следовал инструкциям, которые ему приснились.

23-летний Джесси Фравала из американского штата Мичиган сорвал джекпот в 500 тысяч долларов и утверждает, что удача постучалась к нему во сне.

«Однажды мне приснился сон, в котором была четкая инструкция, что нужно сделать, чтобы выиграть полмиллиона долларов, поэтому я пошел и купил пять билетов лотереи Wild Time scratch-off», – рассказал парень журналистам.

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Интересно, что первые пять билетов оказались пустышкой. Но американец не отчаялся и купил еще пять. Неизвестно, сколько конкретно билетов пришлось купить Фравалу, но удача действительно улыбнулась ему.

«Я играл в эту лотерею с тех пор, как мне приснился первый сон, надеясь, что рано или поздно моя мечта сбудется. И вот это стало реальностью, я соскреб последний билет и увидел, что выиграл джекпот! Я едва мог в это поверить, у меня в глазах стояли слезы», — приводит слова победителя издание UPI.

На полученные деньги удачливый американец планирует купить новый автомобиль, а остальную часть выигрыша выгодно инвестировать.

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