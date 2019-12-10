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«Захватывает смелостью»: «Левиафан» попал в список лучших фильмов десятилетия

Рейтинг составлял американский кинокритик Тодд Маккарти.

«Захватывает смелостью»: «Левиафан» попал в список лучших фильмов десятилетия
Алексей Серебряков. Фото: Веленгурин Владимир / Архив "КП"

Кто бы мог подумать, что картина «Левиафан» Андрея Звягинцева попадет в список лучших фильмов десятилетия, составленного американским кинокритиком Тоддом Маккарти из издания The Hollywood Reporter. Чем же зацепил неоднозначный «Левиафан» заокеанского эксперта? Как оказалось, никто просто не ждал, что фильм получится таким впечатляющим.

«Этот арт-хаус захватывает своим мастерством, смелостью и силой» — написал Тодд Маккарти в своем обзоре.

Тем не менее, лучших фильмов много, так что картина Звягинцева заслужила лишь шестую строчку. На вершине списка оказался франко-немецкий сериал «Карлос» о революционере времен 70-х. Вторую сточку облюбовала «Социальная сеть» Дэвида Финчера, на третьем — работа братьев Коэн «Внутри Льюина Дэвиса».

Также в свой топ лучших кинокритик добавил «Безумного Макса» и «Однажды в… Голливуде».

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«Захватывает смелостью»: «Левиафан» попал в список лучших фильмов десятилетия
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