Официальное признание: Путин вознаградил Хабенского за вклад в благотворительность

Владимир Путин наградил актера, режиссера и создателя фонда Константина Хабенского за вклад в благотворительность. Информация о получении Хабенским премии появилась на портале официальной правовой информации. В указе говорится, что президент России отметил «выдающиеся достижения в области благотворительности» и присваивает артисту «почетное звание лауреата Государственной премии».

Отметим, что признания заслуг удостоилась и председатель совета организации «Союз семей военнослужащих России» Мария Большакова. Ее наградили за большие успехи в правозащитной деятельности.

Фонд Константина Хабенского официально существует вот уже 11 лет. Борьбу с онкологическими заболеваниями у детей Хабенский называет своей главной задачей. В интервью Ирине Шихман артист подчеркивал, что он борется за каждого подопечного организации.