Эксперт рассказала, какие рождественские традиции соблюдает Елизавета II

Традиционно Ее Величество отмечает праздник в Сандрингемском дворце в Норфолке.

Эксперт поделилась, какие обязанности выполняет Елизавета II в Рождество. Традиционно, королева встречает праздник в Сандрингемском дворце в Норфолке и этот год не станет исключением. Но до того, как попасть в резиденцию, Ее Величество объезжает с инспекцией свои владения, проверяет, как они украшены к Рождеству.

«Елки во дворцах украшают так же, как и другие люди по всему Соединенному королевству. На них вешают шары, мишуру и огоньки», — рассказал в документальной ленте «Сандрингемский дворец изнутри: Каникулы с королевой» королевский комментатор Дики Арбайтер.

Кстати, в Сандрингемском дворце существует своя традиция украшать елку. Золотую звезду на верхушку дерева всегда надевает принц Филипп.

«В этом вопросе он непреклонен и не позволяет другим это делать, — делится эксперт. — Маленькие дети, которые оказывают поблизости, тоже бывают допущены к интересному процессу, они помогают с игрушками и мишурой».

Из Норфолка рассылают поздравительные открытки и каждую Ее Величество подписывает лично. Принц Филипп поступает аналогичным образом.

«Они не используют трафареты или факсы, при том, что речь идет о сотне открыток», — отмечает Дики.

За рождественским столом королева традиционно поднимает бокал и благодарит свою прислугу, пишет сайт Радио «КП».

«После того, как разрезана индейка, дворецкий приносит шеф-повару стакан и Ее Величество поднимает тост за ее главного кулинара», — рассказал бывший шеф-повар королевы Даррен Макгрейди.