«Это форма торговли людьми»: Бородина раскритиковала суррогатное материнство

Телеведущая была не в духе, досталось даже Анджелине Джоли.

Телеведущая Ксения Бородина сделала неожиданное заявление по поводу материнства в своем официальном аккаунте Instagrsam. Напомним, что звезда частенько общается со своими поклонниками на этой площадке, обсуждая вопросы материнства и сложности воспитания детей.

На этот раз сессия вопросов и ответов была по-настоящему напряженной, для начала Ксения обрушилась на Анджелину Джоли, заявив, что та не умеет воспитывать детей, ведь 13-летняя дочь актрисы решила сменить пол. После этого гнев Бородиной обрушился на однополые мужские пары, которые для заведения потомства пользуются услугами суррогатных матерей. По словам звезды, правильно было бы взять ребенка из детского дома.