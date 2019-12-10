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«Это форма торговли людьми»: Бородина раскритиковала суррогатное материнство

Телеведущая была не в духе, досталось даже Анджелине Джоли.

«Это форма торговли людьми»: Бородина раскритиковала суррогатное материнство
Ксения Бородина. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС / Архив "ЭГ"

Телеведущая Ксения Бородина сделала неожиданное заявление по поводу материнства в своем официальном аккаунте Instagrsam. Напомним, что звезда частенько общается со своими поклонниками на этой площадке, обсуждая вопросы материнства и сложности воспитания детей.

На этот раз сессия вопросов и ответов была по-настоящему напряженной, для начала Ксения обрушилась на Анджелину Джоли, заявив, что та не умеет воспитывать детей, ведь 13-летняя дочь актрисы решила сменить пол. После этого гнев Бородиной обрушился на однополые мужские пары, которые для заведения потомства пользуются услугами суррогатных матерей. По словам звезды, правильно было бы взять ребенка из детского дома.

«По сути своей суррогатное материнство это современная форма торговли людьми» — написала телеведущая на своей странице в Instagram.

Ксения Бородина о суррогатном материнстве
Ксения Бородина о суррогатном материнстве. Фото: instagram.com/borodylia
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Тэги:

InstagramКсения БородинаНовости googleсуррогатное материнство
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«Это форма торговли людьми»: Бородина раскритиковала суррогатное материнство
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