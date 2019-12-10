«Наступила красота бесконечная»: как 26-летняя Понаровская пережила клиническую смерть

Как сказала звезда, у нее неожиданно отказали почки.

Певица Ирина Понаровская в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о том, как в 26 лет перенесла клиническую смерть. Это случилось на сцене цирка во время концерта в Курске. Звезде резко стало очень плохо. Она ушла с манежа и потеряла сознание.

«Потом чувствую: я лечу. Наступила красота бесконечная. Такое ощущение, что все золотом залито. Мне было очень легко. Как будто я мыльный пузырь. Такое ощущение легкости. В трех минутах от цирка была больница. Врачи мне потом рассказали: «Когда сердце у тебя забилось, то ты сказала: «Зачем?» — вспомнила она.

Как отметила звезда, она не знает, что это было. «У меня неожиданно отказали почки. Произошел болевой шок», — заметила Ирина Понаровская.

Звезда в те годы не хотела расстраивать близких. Мать узнала о ее болезни только спустя какое-то время. «Маме я сказала уже позже, что случилось. Я не хотела ее пугать. Особенно бабушку, которая всегда за меня очень сильно переживала», — заметила исполнительница.

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