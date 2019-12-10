НОВОСТИ

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

61-летняя певица долгое время боролась с заболеванием.

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Солистка Roxette Мари Фредрикссон. Фото: Globallookpress

В Швеции на 62-м году жизни скончалась солистка Roxette Мари Фредрикссон. Информацию о кончине артистки шведским журналистам официально подтвердила секретарь Фредрикссон Мари Димберг. Она рассказала, что смерть настигла исполнительницу 9 декабря. В момент кончины рядом с ней находились муж и дети.

Газета Noje отмечает, что в последнее время Мари боролась с онкологическим заболеванием. Именно это и стало причиной кончины артистки.

«С большой грустью мы должны объявить, что одна из наших величайших и самых любимых исполнительниц ушла. Мари Фредрикссон скончалась из-за болезни», — говорится в сообщении.

Солистка Roxette Мари Фредрикссон. Фото
Солистка Roxette Мари Фредрикссон. Фото: Globallookpress

Коллега по Roxette Пер Гессл, одним из первых узнавший о смерти Федрикссон, поспешил выразить ей свою любовь.

«Со мной останутся все мои чувства к тебе и твоей семье. Эта жизнь больше никогда не будет прежней», — сказал он.

Похоронить солистку Roxette семья собирается в узком кругу. Официального прощания для поклонников организовывать не планируется.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

RoxetteМари Фредрикссонсмерть
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Интересно?
Поделись с друзьями: