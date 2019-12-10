Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

В Швеции на 62-м году жизни скончалась солистка Roxette Мари Фредрикссон. Информацию о кончине артистки шведским журналистам официально подтвердила секретарь Фредрикссон Мари Димберг. Она рассказала, что смерть настигла исполнительницу 9 декабря. В момент кончины рядом с ней находились муж и дети.

Газета Noje отмечает, что в последнее время Мари боролась с онкологическим заболеванием. Именно это и стало причиной кончины артистки.

«С большой грустью мы должны объявить, что одна из наших величайших и самых любимых исполнительниц ушла. Мари Фредрикссон скончалась из-за болезни», — говорится в сообщении.

Коллега по Roxette Пер Гессл, одним из первых узнавший о смерти Федрикссон, поспешил выразить ей свою любовь.

«Со мной останутся все мои чувства к тебе и твоей семье. Эта жизнь больше никогда не будет прежней», — сказал он.

Похоронить солистку Roxette семья собирается в узком кругу. Официального прощания для поклонников организовывать не планируется.