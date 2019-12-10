НОВОСТИ

«Он бы Шнура в тюрьму посадил»: Разин отреагировал на смерть Лужкова

По словам продюсера, при градоначальнике столица была защищена от разных негодяев.

«Он бы Шнура в тюрьму посадил»: Разин отреагировал на смерть Лужкова
Разин высказался после смерти Лужкова/http://globallookpress.com/

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в интервью Teleprogramma.pro высказался в связи со смертью бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. Напомним, что политик скончался в одной из немецких клиник после плановой операции на сердце. Пост мэра столицы Юрий Лужков занимал с 1992 по 2010 год. Он полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Кроме того, Юрий Лужков — заслуженный химик РСФСР, заслуженный строитель Российской Федерации.

«Когда я обратился к Лужкову с просьбой, чтобы Шатунову дали прописку в Москве, он не стал задавать вопросов. Он вызвал заместителя и выдал распоряжение выдать Юре Шатунову квартиру. Шансов других не было никаких. Это подарок судьбы от Лужкова. Юрий Михайлович был на меня злой, когда в Ставропольском крае скрывался Доренко, но все-таки он проявил себя больше с положительной стороны», — заявил Андрей Разин.

Как сказал продюсер, именно Лужков построил школу и больницу в Будённовске. «Сам контролировал стройки. Многое сделал для Ставропольского края. Они ему все там благодарны. Больше всего мне нравилось, что он никогда не позволял оскорблять Москву. Гонял того же Шнурова за оскорбления Москвы. А теперь за Москву никто не заступается. Если бы Юрий Михайлович услышал такие оскорбления Москвы… Он бы Шнура в тюрьму посадил», — заметил Разин.

Продюсер выразил уверенность, что таких мэров Москва не увидит больше никогда. «Лужков был самый яркий и заботливый. Это каждый житель Москвы чувствовал. Он всегда побеждал на всех выборах. Он был настоящим мэром. При нем Москва была защищена от разных негодяев», — добавил продюсер «Ласкового мая».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей РазинСергей Шнуровсмерть ЛужковаУмер Юрий ЛужковЮрий Лужков
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Он бы Шнура в тюрьму посадил»: Разин отреагировал на смерть Лужкова
Интересно?
Поделись с друзьями: