«Он бы Шнура в тюрьму посадил»: Разин отреагировал на смерть Лужкова

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в интервью Teleprogramma.pro высказался в связи со смертью бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. Напомним, что политик скончался в одной из немецких клиник после плановой операции на сердце. Пост мэра столицы Юрий Лужков занимал с 1992 по 2010 год. Он полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Кроме того, Юрий Лужков — заслуженный химик РСФСР, заслуженный строитель Российской Федерации.

«Когда я обратился к Лужкову с просьбой, чтобы Шатунову дали прописку в Москве, он не стал задавать вопросов. Он вызвал заместителя и выдал распоряжение выдать Юре Шатунову квартиру. Шансов других не было никаких. Это подарок судьбы от Лужкова. Юрий Михайлович был на меня злой, когда в Ставропольском крае скрывался Доренко, но все-таки он проявил себя больше с положительной стороны», — заявил Андрей Разин.

Как сказал продюсер, именно Лужков построил школу и больницу в Будённовске. «Сам контролировал стройки. Многое сделал для Ставропольского края. Они ему все там благодарны. Больше всего мне нравилось, что он никогда не позволял оскорблять Москву. Гонял того же Шнурова за оскорбления Москвы. А теперь за Москву никто не заступается. Если бы Юрий Михайлович услышал такие оскорбления Москвы… Он бы Шнура в тюрьму посадил», — заметил Разин.

Продюсер выразил уверенность, что таких мэров Москва не увидит больше никогда. «Лужков был самый яркий и заботливый. Это каждый житель Москвы чувствовал. Он всегда побеждал на всех выборах. Он был настоящим мэром. При нем Москва была защищена от разных негодяев», — добавил продюсер «Ласкового мая».