«Человек энциклопедических знаний»: Газмановы шокированы смертью Лужкова

Отец и сын Олег и Родион Газмановы шокированы новостью о смерти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Свои соболезнования артисты выразили в личных микроблогах. Оба исполнителя отметили, что были знакомы с Юрием Михайловичем лично. Старший Газманов рассказал, что близко знал политика многие годы и сказать о нем может исключительно хорошее.

«Это был человек воистину энциклопедических знаний. На любой гуманитарный или технический вопрос следовал подробнейший ответ с цифрами и выводами. Несмотря на колоссальную загрузку, он увлекался многими вещами — разводил пчел, играл в футбол, теннис, катался на горных лыжах. Был очень активным: всегда что-то придумывал, изобретал, делился новыми идеями и проектами», — рассказал старший Газманов.

Газманов вспомнил, что буквально несколько дней назад Юрий Михайлович общался с друзьями исполнителя в столице и, в целом, выглядел очень бодро. Сейчас же он не может поверить во все произошедшее.

«Я горжусь тем, что мне доводилось общаться с этим невероятным, неординарным человеком. Светлая память, Юрий Михайлович», — не остался в стороне и Родион.

Отметим, что о смерти Лужкова стало известно 10 декабря. Это произошло после операции на сердце в Мюнхене.