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«Знали мы прекрасно, что он лицемерит»: Лоза перечислил «грехи» Лужкова

По словам музыканта, такую личность нельзя оценивать однозначно.

«Знали мы прекрасно, что он лицемерит»: Лоза перечислил «грехи» Лужкова
Лоза негативно отозвался о Лужкове/http://globallookpress.com/

Музыкант Юрий Лоза в беседе с порталом Teleprogramma.pro высказался о личности бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. Напомним, что политик скончался в одной из немецких клиник после плановой операции на сердце. Пост мэра столицы Юрий Лужков занимал с 1992 по 2010 год. Он полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Кроме того, Юрий Лужков заслуженный химик РСФСР, заслуженный строитель Российской Федерации.

«Простых людей не бывает на таких должностях. Мне доводилось с ним играть в футбол, сидеть за столом. Он такой компанейский душа-парень. Он стихи писал. Я над ним часто хохотал, потому что он путался в значимости денежных купюр. Он говорил, что деньги в руках не держал. При этом имеет самую богатую жену в мире», — сказал Лоза.

Как отметил исполнитель, без своего мужа Елена Батурина, супруга Юрия Лужкова, ничего бы не добилась. «У меня с ним не было никаких деловых отношений. Я всегда предпочитал с ним держаться в стороне. Знали мы прекрасно, что он лицемерит. И что он вынужден лицемерить. Однажды он вышел и сказал на публике, что самое значимое событие в жизни Москвы – это день рождения директора Черкизона. Стало понятно, что он не начальник Москвы. Им вертели более серьезные структуры, потому что когда мэр Москвы говорит, что главная шишка столицы — директор рынка, то ясно, что не он главный», — заметил Лоза.

Исполнитель добавил: «Ушел человек, земля пухом. Царство небесное. Он сделал так, что от старой Москвы ничего не осталось – все снесли. Были и положительные моменты при нем. На место, к примеру, вернули храм Христа Спасителя. В общем нельзя однозначно оценивать личность такого масштаба», — заметил Юрий Лоза.

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«Знали мы прекрасно, что он лицемерит»: Лоза перечислил «грехи» Лужкова
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