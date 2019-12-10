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Антон и Виктория Макарские показали повзрослевших детей Мурата Насырова

У артиста остались дочь Лия и сын Аким.

Антон и Виктория Макарские показали повзрослевших детей Мурата Насырова
Виктория и Антон Макарские (Фото: Globallookpress.com)

Актер из исторической теленовеллы «Бедная Настя» Антон Макарский вместе с 46-летней супругой Викторией побывал в гостях у семьи покойного Мурата Насырова. Напомним, что исполнитель песен «Мальчик хочет в Тамбов» и «Я — это ты», ставшие в последствии хитами, умер в январе 2007 года в возрасте 37 лет. Близкие музыканта, особенно его мама, до сих пор не могут поверить в произошедшее. Смерть Насырова стала для его близких настоящей трагедией.

Антон и Виктория Макарские
Антон и Виктория Макарские повидались с детьми Мурата Насырова и его мамой (Фото: Instagram.com/makarskie)

На личной страничке в Instagram Антон и Виктория поделились с подписчиками фотоотчетом, навестив родственников покойного исполнителя. Супругам удалось повидаться с мамой артиста и его наследниками — 23-летней дочкой Лией и 19-летним сыном Акимом. Их встреча прошла в Казахстане не случайно. В Алма-Ате состоится большой концерт в память Насырова.

Сын Мурата Насырова - Аким
Сын Мурата Насырова Аким, как и его отец увлекается музыкой (Фото: Instagram.com/makarskie)

Среди гостей на мероприятии также будут присутствовать родственники покойного музыканта. Супруги Макарские не стали скрывать: на сцену с сольными номерами должны выйти дети артиста. Лия и Аким по настоянию мамы окончили музыкальную школу. Сын Мурата Насырова пошел по стопам отца, проявив интерес к творчеству. Однако дочка исполнителя, в отличие от младшего брата, решила заниматься экономикой, отказавшись от сцены.

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Антон МакарскийВиктория Макарскаядети звездЗвездные детиМурат Насыров
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Антон и Виктория Макарские показали повзрослевших детей Мурата Насырова
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