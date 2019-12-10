«Он позволял артистам развиваться»: Лев Лещенко скорбит из-за смерти Лужкова

По словам артиста, при нем всем исполнителям жилось отлично.

Музыкант Лев Лещенко в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что очень опечален из-за смерти бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. Напомним, что политик скончался на 84-м году жизни в Германии после плановой операции на сердце.

«По-человечески жаль. Печальное известие. Ушел гражданин Отечества. Его любили в Москве. Он бесконечно генерировал какие-то идеи. Можно сказать, заново строил Москву. У него был правильный, настоящий подход. Он развивал инфраструктуру. Какие-то, конечно, были недочеты, но это был сложный период жизни Отечества», — заметил Лев Лещенко.

Как сказал певец, Лужков выдержал с блеском все испытания. «Он был всегда порядочным человеком и трудоголиком. Очень любил друзей. Был настоящим, большим, фундаментальным человеком. Мы общались лично. Всегда находили общий язык. Он был самобытным человеком», — заявил Лев Лещенко.

Как добавил исполнитель, всем артистам в России при политике жилось прекрасно. «Он позволял артистам развиваться. Давал помещения для работы. Многим артистам он помог. Я никогда не просил ничего у него. Мне нравилось с ним просто общаться, когда предоставлялась такая возможность», — заметил музыкант.