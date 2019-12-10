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«Кровные» враги ушли в один год»: Собчак высказалась после смерти Лужкова

Теледива поделилась интересным наблюдением в своем Telegram-канале.

«Кровные» враги ушли в один год»: Собчак высказалась после смерти Лужкова
Юрий Лужков. Фото: Рукавицын Олег/Архив "КП"

10 декабря стало известно о том, что в Мюнхене от остановки сердца умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Телеведущая Ксения Собчак не могла пройти мимо этого печального события и оставила комментарий в своем официальном Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Подумалось,что вот удивительно , что «кровные» враги Лужков и Доренко ушли в один год… Символы эпохи…» — написала телезвезда.

Свои соболезнования одним из первых принес Сергей Собянин, нынешний мэр столицы России. В своем аккаунте в Twitter он отметил, что Лужков был жизнерадостным и энергичным, а также сделал много как для Москвы, так и для ее жителей и гостей.

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«Кровные» враги ушли в один год»: Собчак высказалась после смерти Лужкова
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