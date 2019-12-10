«Жизнь наполнена новым смыслом»: Дапкунайте заговорила о трехлетнем сыне

56-летняя Ингеборга Дапкунайте дала интервью Вадиму Вернику для журнала «ОК!». Знаменитость крайне редко отвечает на вопросы о личной жизни и подрастающем наследнике. В беседе с шоуменом актриса подметила, что ее Алексу уже исполнилось три года. Ингеборга впервые стала мамой в 53 года. По словам знаменитости, раньше она искренне полагала, что лишится своей свободы с появлением ребенка.
Дапкунайте думала о том, что с рождением первенца она вряд ли сможет, как и прежде, путешествовать, тратить свободное время на разъезды. Актриса призналась, что до сих пор помнит слова своей близкой подруги, которая настаивала на том, что при желании можно совмещать и материнство, и активный образ жизни, включая частые разъезды. Знакомая Игнеборги уверяла ее в том, что, став мамой, она вряд ли захочет куда-то ездить.
Сейчас, воспитывая трехлетнего Алекса, Дапкунайте отмечает, что нашла тот самый баланс. Отправляясь куда-то по делам или выезжая в другую страну, она часто берет сына с собой. По словам Ингеборги, только с рождением первенца она поняла, о чем говорили другие люди, заявляя, что дети изменили их жизнь.
«Не могу одним словом определить, что именно изменилось, это не вопрос, лучше или хуже. Жизнь просто стала другой, она наполнена теперь новым смыслом», — добавила актриса.