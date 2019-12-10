«Жизнь наполнена новым смыслом»: Дапкунайте заговорила о трехлетнем сыне

56-летняя актриса не стала скрывать: когда-то она искренне верила в то, что лишится своей свободы, став мамой.

56-летняя Ингеборга Дапкунайте дала интервью Вадиму Вернику для журнала «ОК!». Знаменитость крайне редко отвечает на вопросы о личной жизни и подрастающем наследнике. В беседе с шоуменом актриса подметила, что ее Алексу уже исполнилось три года. Ингеборга впервые стала мамой в 53 года. По словам знаменитости, раньше она искренне полагала, что лишится своей свободы с появлением ребенка.

Дапкунайте думала о том, что с рождением первенца она вряд ли сможет, как и прежде, путешествовать, тратить свободное время на разъезды. Актриса призналась, что до сих пор помнит слова своей близкой подруги, которая настаивала на том, что при желании можно совмещать и материнство, и активный образ жизни, включая частые разъезды. Знакомая Игнеборги уверяла ее в том, что, став мамой, она вряд ли захочет куда-то ездить.

Сейчас, воспитывая трехлетнего Алекса, Дапкунайте отмечает, что нашла тот самый баланс. Отправляясь куда-то по делам или выезжая в другую страну, она часто берет сына с собой. По словам Ингеборги, только с рождением первенца она поняла, о чем говорили другие люди, заявляя, что дети изменили их жизнь.