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«Где теперь узнавать правду?»: Ургант отреагировал на уход Малахова из «СтарХита»

Соведущий Ивана Дмитрий Хрусталев зааплодировал, услышав новость.

«Где теперь узнавать правду?»: Ургант отреагировал на уход Малахова из «СтарХита»
Кадр из «Вечернего Урганта»

Иван Ургант в эфире «Вечернего Урганта» на Первом канале обсудил новость об уходе Андрея Малахова с поста главного редактора журнала «СтарХит», а также о закрытии издания. Услышав об этом, Дмитрий Хрусталев стал громко аплодировать. «Извините! Сорвался», — сказал Митя.

«Вот вы аплодируете, а я стою перед дилеммой – а где теперь узнавать правду? Ну то есть чистую правду. Тем более, зная Андрея, он теперь переходит в «Экспресс-газету». А через какое-то время он заявит, что в «СтарХите» больше, чем он, зарабатывали только Ургант и Познер», — посмеялся над Малаховым Иван.

Напомним, в интервью Ксении Собчак в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» Андрей Малахов раскрыл заработки на Первом канале. Он признался, что получал там около 3 млн 200 тыс. рублей в месяц, больше него зарабатывали немногие. В числе счастливчиков оказались Иван Ургант и Владимир Познер.

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«Где теперь узнавать правду?»: Ургант отреагировал на уход Малахова из «СтарХита»
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