«Это настоящий беспредел»: Алексей Ягудин жестко осудил WADA

Мастер спорта заявил, что действия антидопингового агентства - это практически объявление войны, а русские умеют побеждать в войнах.

Мастер спорта Алексей Ягудин прокомментировал решение всемирного антидопингового агентства по поводу России. Напомним, 9 декабря WADA приняло решение на ближайшие четыре года отстранить Россию от всех международных соревнований, включая Олимпиаду, а также теперь запрещено проводить соревнования международного уровня в нашей стране. В своем личном аккаунте в Instagram фигурист высказался по поводу этого печального известия.

По словам спортсмена, по нашему спорту был буквально нанесен сокрушительный удар, который смогут пережить разве что хоккеисты и футболисты, благодаря хорошему финансированию, а вот все остальные виды спорта будут по-настоящему страдать. Ягудин добавил, что верит в спортсменов, которые никак не замешаны в допинговых скандалах, и поймет, если эти парни и девушки будут выступать под нейтральным флагом, это лучше, чем окончательно поставить крест на спортивной карьере.

«Это настоящий беспредел перед честными спортсменами», — заявил мастер спорта.

Также Алексей заметил, что это настоящая война, но мы умеем побеждать в войнах, потому что мы русские.