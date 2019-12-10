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Почти половина россиян озабочена ростом цен на услуги ЖКХ

Да и вообще людей беспокоит рост цен в разных сферах жизни.

Почти половина россиян озабочена ростом цен на услуги ЖКХ
Беда - дорогая вода. Фото: Alexei Gyngazov/Russian Look

Фонд «Общественное мнение» провел опрос о том, что больше всего беспокоит россиян. Результаты получились следующие. 48% респондентов обеспокоены ростом цен на услуги ЖКХ, 47% также нервничают из-за подорожания товаров и услуг, еще 34% — из-за сферы здравоохранения в стране.

А вот одна из двух главных проблем России — дороги — беспокоит всего 15% опрошенных, хотя и это немалая цифра. Напомним, она — средняя по стране, и в некоторых регионах данный показатель значительно больше. Например, в Саратовской и Ростовской областях дорожной проблемой обеспокоены 30% и 29% жителей соответственно.

Эти данные опубликовала газета «Коммерсантъ». В той же статье отмечено, что эксперты указывают на озабоченность граждан РФ снижением доходов и ростом расходов. Об этом говорят практически все проведенные исследования.

А вы ощущаете, что ваши расходы постоянно растут, а доходы — нет?

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Почти половина россиян озабочена ростом цен на услуги ЖКХ
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