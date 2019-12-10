Стриженова поделилась кадрами с выступления Носкова после инсульта

Несколько лет назад популярный исполнитель был на грани жизни и смерти.

Телеведущая Екатерина Стриженова в Instagram опубликовала видеозапись с первого за несколько лет концерта музыканта Николая Носкова. Певец дал большое сольное выступление на сцене Крокуса в столице.

«Шеститысячный зал Крокус Сити Холла был переполнен! Тот случай, когда любимому артисту необходима поддержка, чтобы начать жизнь сначала, и вы пришли! Мы все отказались от пригласительных и купили билеты, чтобы тоже поддержать нашего друга Николая Носкова. Это был необыкновенный концерт! Очень волнительный и эмоциональный», — заявила Екатерина Стриженова.

Она также отметила, что среди артистов были те, кто отказался участвовать в концерте Николая Носкова. В то же время многие звезды на концерте спели свои песни.

Напомним, что в марте 2017 года Николай Носков был госпитализирован в одну из клиник в тяжелом состоянии из-за тромба в шейном отделе. Звездный исполнитель перенес инсульт. Сейчас он уже готов выступать перед публикой, хотя полностью еще не восстановился. К примеру, во время концерта в Крокусе он сидел на стульчике.