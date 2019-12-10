«Нетиевский нас не объединял»: Брекоткин высмеял бывшего директора за слова о клее

Шоумен и один из лидеров «Уральских пельменей» Дмитрий Брекоткин высмеял бывшего директора шоу Сергея Нетиевского. Несколько дней назад юморист заявил в эфире одной из радиостанций, что был в звездном коллективе клеем, на котором все держалось. Именно поэтому, как уверял Нетиевский, участники долгие годы не конфликтовали, а мирно уживались в одной берлоге.

«Нетиевский нас не объединял. Клеем был Нетиевский, говорит? Но клей же не один! Есть столярный клей, есть ПВА. Он должен был клеить. Он нас склеивал», — отшутился артист.

Как добавил Дмитрий Брекоткин, настоящим лидером по духу в юмористическом коллективе всегда был Дмитрий Соколов. Именно он часто выступал связующим звеном в некие непростые моменты, сообщает портал nakanune.ru.

Ранее Брекоткин признал, что Нетиевский был главным генератором идей в шоу. Его он сравнил с локомотивом, за которым ехали десять вагонов. Напомним, что «Уральские пельмени» и Сергей Нетиевский уже несколько лет выясняют отношения в судах. Они ведут борьбу за интеллектуальную собственность. Недавно стало известно, что «Уральские пельмени» отозвали несколько исков к Нетиевскому. Не исключено, что стороны близки к перемирию.