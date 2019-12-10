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Сергей Светлаков впервые не приедет на день рождения своего ресторана

В прежние годы юморист появлялся в Екатеринбурге на праздновании.

Сергей Светлаков впервые не приедет на день рождения своего ресторана
Светлаков не появится в Екатеринбурге на празднике в своем ресторане/http://globallookpress.com/

Юморист Сергей Светлаков впервые не появится на праздновании дня рождения своего ресторана Eshak в Екатеринбурге. Увеселительное заведение начало работать в столице Среднего Урала три года назад. В этом году праздник запланирован на 14 декабря.

Как рассказали в питейном заведении, Сергей Светлаков не приедет в родной город из-за большой занятости. В то же время он записал видеообращение для гостей ресторана. На празднике «отдуваться» за шоумена будет его брат Дмитрий.

Интересно, что в прошлые годы на дне рождения ресторана приезжали выступать перед публикой московские звезды. В частности, на празднике был шоумен Семен Слепаков. На этот раз принято решение обойтись местными знаменитостями и не очень раскрученными звездами из столицы. Перед гостями выступят звезда джазовых тусовок Флора и певец Макс Юдин, ВИА «Лимонад», шоу барабанщиков из Москвы The Tandem, сообщают «Моменты».

Ранее в одном из интервью Сергей Светлаков рассказывал, что при открытии ресторана у него возникли трения с узбекской диаспорой. Им не понравилось название ресторана. Они сочли его оскорбительным. Светлаков тогда занял непримиримую позицию. Название питейной точки он менять не стал. В дело даже пришлось вмешиваться сотрудникам правоохранительных органов.

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Тэги:

ЕкатеринбургСемен СлепаковСергей Светлаков
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Сергей Светлаков впервые не приедет на день рождения своего ресторана
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