Сергей Светлаков впервые не приедет на день рождения своего ресторана

Юморист Сергей Светлаков впервые не появится на праздновании дня рождения своего ресторана Eshak в Екатеринбурге. Увеселительное заведение начало работать в столице Среднего Урала три года назад. В этом году праздник запланирован на 14 декабря.

Как рассказали в питейном заведении, Сергей Светлаков не приедет в родной город из-за большой занятости. В то же время он записал видеообращение для гостей ресторана. На празднике «отдуваться» за шоумена будет его брат Дмитрий.

Интересно, что в прошлые годы на дне рождения ресторана приезжали выступать перед публикой московские звезды. В частности, на празднике был шоумен Семен Слепаков. На этот раз принято решение обойтись местными знаменитостями и не очень раскрученными звездами из столицы. Перед гостями выступят звезда джазовых тусовок Флора и певец Макс Юдин, ВИА «Лимонад», шоу барабанщиков из Москвы The Tandem, сообщают «Моменты».

Ранее в одном из интервью Сергей Светлаков рассказывал, что при открытии ресторана у него возникли трения с узбекской диаспорой. Им не понравилось название ресторана. Они сочли его оскорбительным. Светлаков тогда занял непримиримую позицию. Название питейной точки он менять не стал. В дело даже пришлось вмешиваться сотрудникам правоохранительных органов.