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25 тысяч рублей в месяц: участника «Битвы экстрасенсов» шантажируют списком магов-шарлатанов

Звезда телешоу должен платить, чтобы его репутацию не очернили липовые клиенты.

25 тысяч рублей в месяц: участника «Битвы экстрасенсов» шантажируют списком магов-шарлатанов
Намтар Энзигаль запомнился в «Битве экстрасенсов», как черный маг с черепом. Фото: личный архив героя публикации.

Участник 16 сезона «Битвы экстрасенсов» и «Последнего героя» на канале ТВ-3 Намтар Энзигаль пожаловался на шантаж в социальной сети. Вечером 9 декабря мужчине пришло длинное сообщение от представителя группы «Шарлатаны ВК». Экстрасенсу быстро объяснили, что это сообщество составляет картотеку магов-шарлатанов, и, если он не хочет в нее попасть, то должен делиться своими заработками от эзотерической деятельности.

«Мы каждому отказавшемуся (платить, — прим. авт.) состряпали хорошие истории их обмана, подтвердив все это якобы пострадавшими клиентами. Придумать на вас дело — это вопрос одного дня, а вот отмыться от ярлыков после нас будет потом невозможно», — говорится в сообщении.

Платить Намтара собирались заставить ежемесячно. За декабрь потребовали 25 тысяч рублей, время на размышления дали неделю. При этом посланец заверил, что подобными «манипуляциями» группа занимается уже несколько лет, поэтому с ней шутки плохи. В самом сообществе, кстати, чуть больше 7400 человек.

Угроза
Часть сообщения, пришедшего участнику «Битвы экстрасенсов». Фото: vk.com/nam_tar

Участник «Битвы экстрасенсов» не стал воспринимать эти угрозы всерьез и уж тем более отправлять деньги.

«Мне подобные угрозы приходят уже второй раз. Первый был года три-четыре назад, тогда запрашивали вообще 10000 долларов, это было письмо на электронную почту с точно такой же схемой: «вы нам деньги, мы не придумываем про вас лживые новости». Но я в тот раз только посмеялся, а сам вымогатель, видимо про меня забыл», — рассказал Намтар сайту Teleprogramma.pro.

Мужчина пожаловался на аккаунт, приславший ему угрозу, в техподдержку социальной сети, и сейчас эта страница уже «заморожена». По его словам, участники других сезонов «Битвы экстрасенсов» тоже получали подобные сообщения от этой группы. В планах у Энзигаля написать еще заявление в полицию, чтобы «вымогателей» проверили по закону.

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Тэги:

«Битва экстрасенсов»мошенникиНамтар ЭнзигальСоциальные сетишантаж
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25 тысяч рублей в месяц: участника «Битвы экстрасенсов» шантажируют списком магов-шарлатанов
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