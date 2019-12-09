Невестка Орбакайте с мужем по традиции отметит Новый год на даче

О своих планах на зимние каникулы Алена Краснова поделилась с подписчиками в Instagram.

28-летний Никита Пресняков проведет новогоднюю ночь вместе с женой на бывшей даче Аллы Пугачевой на Истре. Планами на зимние каникулы с подписчиками в Instagram поделилась невестка Кристины Орбакайте. Говоря о предстоящих праздниках, 22-летняя Алена Краснова уточнила, что она уже начала готовиться к Новому году. По словам модели, особое внимание она уделяет наряду. Возлюбленная музыканта не стала скрывать, что обычно заранее продумывает все до мелочей, в частности, дресс-код их вечеринки.

Кроме того, невестка Орбакайте заверила, что по традиции они с Никитой проведут этот семейный праздник за городом. Ранее девушка уже говорила о том, что она начинает скучать по даче, когда они с Пресняковым из-за плотного рабочего графика отказывают себе в поездке на природу. Супруги приглядывают за бывшим особняком Примадонны отечественной эстрады. Сама Алла Борисовна вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным и шестилетними двойняшками Гарри и Лизой перебралась в подмосковную деревню Грязь.

«Неотъемлемым пунктом для меня является образ в рождественскую ночь, я всегда заранее продумываю все до мелочей, а так же дресс-код на нашу вечеринку за городом, которая уже стала традицией», — добавила Алена.

По словам возлюбленной Никиты Преснякова, раньше она недолюбливала зиму, отдавая предпочтение более теплому времени года. Однако после того, как модель впервые встала на сноуборд, она полностью поменяла свою точку зрения. Краснова призналась, что с нетерпением ожидает того момента, когда они с мужем отправятся в горы, посвятив зимние каникулы активному отдыху.