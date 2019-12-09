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Мужчина, стащивший iPhone Евгения Миронова, получил два года колонии

Кража произошла, когда актер снимался в передаче Бондарчука.

Мужчина, стащивший iPhone Евгения Миронова, получил два года колонии
Евгений Миронов лишился дорогого телефона. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

История неизвестного мужчины, укравшего гаджеты Федора Бондарчука и Евгения Миронова, закончилась сроком. Напомним, этим летом во время съемок программы «Кино в деталях» у двух звезд отечественного кинематографа пропали мобильники. Опрощенные очевидцы рассказали о некоем молодом человеке, который прошел в студию по гостевому пропуску, а потом в спешке покинул ее.

Полицейские проверили камеры наблюдения и вычислили похитителя: с телефонами звезд он проходил недолго. И вот 9 декабря ему вынесли приговор.

Как сообщает Mash, мужчине дали два года заключения. Однако, в публикации говорится только об украденном iPhone Миронова.

Отметим, что выпуск «Кино в деталях» с Мироновым вышел в эфир 22 октября. Актер рассказал Бондарчуку о работе над фильмом «Ленин. Неизбежность», где Евгений сыграл вождя мировой революции. Кстати, Федор получил в этом году премию «ТЭФИ» как лучший интервьюер.

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Тэги:

«Кино в деталях»iPhoneЕвгений МироновкражаПреступлениеприговор судаФедор Бондарчук
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Мужчина, стащивший iPhone Евгения Миронова, получил два года колонии
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