Мужчина, стащивший iPhone Евгения Миронова, получил два года колонии

История неизвестного мужчины, укравшего гаджеты Федора Бондарчука и Евгения Миронова, закончилась сроком. Напомним, этим летом во время съемок программы «Кино в деталях» у двух звезд отечественного кинематографа пропали мобильники. Опрощенные очевидцы рассказали о некоем молодом человеке, который прошел в студию по гостевому пропуску, а потом в спешке покинул ее.

Полицейские проверили камеры наблюдения и вычислили похитителя: с телефонами звезд он проходил недолго. И вот 9 декабря ему вынесли приговор.

Как сообщает Mash, мужчине дали два года заключения. Однако, в публикации говорится только об украденном iPhone Миронова.

Отметим, что выпуск «Кино в деталях» с Мироновым вышел в эфир 22 октября. Актер рассказал Бондарчуку о работе над фильмом «Ленин. Неизбежность», где Евгений сыграл вождя мировой революции. Кстати, Федор получил в этом году премию «ТЭФИ» как лучший интервьюер.