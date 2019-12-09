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«Не виновата»: Ольга Бузова выпустила клип в стиле «Стоят девчонки»

Новое видео певицы пропитано одиночеством.

«Не виновата»: Ольга Бузова выпустила клип в стиле «Стоят девчонки»
В поисках вдохновения Ольга Бузова обратилась к советской эстраде. Фото: globallookpress.com

9 декабря поющая телеведущая Ольга Бузова представила новый клип «Не виновата».

«Хотите эпатажа, эклектики, смешения чувств и времени — нет, этого не будет! Смотрите клип. Я просто хотела спеть песню в стиле: «Стоят девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят», — написала звезда в социальных сетях.

Ее современное прочтение всем известной советской песни, правда, не обошлось без современных тем. В частности, девчонки на дискотеке в треке Бузовой стоят и скучают не потому, что мальчиков меньше, а потому что они хотят танцевать с другими мальчиками. Вот такое оно, творчество нового поколения.

В этом ролике вы увидите Ольгу на танцполе, в тренажерном зале и на автомойке. Во всех этих сценах звезда будет страдать от отсутствия мужского внимания и недоумевать, почему парни обходят ее стороной. Во всем этом можно проследить отсылку к реальной жизни, в которой певица очень популярна, но никак не найдет себе мужа взамен ушедшего к модели футболиста Дмитрия Тарасова. Но, несмотря на все разочарования, в конце видео артистка читает предсказание «Любовь сама тебя найдет!» и улыбается.

Стоит добавить, что уроки Басты по написанию рэпа не прошли для Ольги даром. Ближе к концу клипа стандартный танцевальный поп прерывается на речитатив, который читает сама певица.

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«Не виновата»: Ольга Бузова выпустила клип в стиле «Стоят девчонки»
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