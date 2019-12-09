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Тата Бондарчук стремительно набрала в весе после расставания с мужем

В браке девушка родила двоих детей.

Тата Бондарчук стремительно набрала в весе после расставания с мужем
Тата Бондарчук (Фото: Instagram.com/tatamamik)

30-летняя Тата Бондарчук (в девичестве Мамиашвили) и ее супруг Сергей находятся в состоянии развода. Молодые люди прожили в браке семь лет. За это время у пары появилось двое детей. Невестка режиссера Федора Бондарчука подарила именитой семье наследниц — в декабре 2012 года Тата родила дочь Маргариту, спустя еще два года возлюбленная Сергея вновь объявила о беременности.

В мае 2014 года у них появилась дочь Вера. Однако рождение общих детей не помогло супругам сберечь их отношения. Как выяснилось, невестка Светланы Бондарчук подала заявление о расторжении брака еще в ноябре. Теперь паре предстоит официально зарегистрировать развод. По некоторой информации, супругам удалось уладить все вопросы, связанные с опекой над детьми и разделом имущества без взаимных претензий и споров. Тата и Сергей мирно договорились обо всем, что касается их взаимоотношений ради дочерей.

Тата Бондарчук
Набравшая вес Тата Бондарчук не ограничивает себя в еде. Фото: Instagram.com/tatamamik

До сих пор супруги так и не назвали причину, побудившую их расстаться. Сын Светланы Бондарчук, как впрочем и его жена, хранят молчание, отказываясь комментировать личную жизнь. Как пишет «Комсомольская правда», после расставания с мужем Тата стремительно набрала вес. На одном из свежих снимков девушка позировала во время приготовления хинкали. Судя по всему, Бондарчук не ограничивает себя в рационе.

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Тата Бондарчук стремительно набрала в весе после расставания с мужем
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