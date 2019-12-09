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«Заплутала просто»: доктор Бубновский прокомментировал пропажу своей дочери

Девушка большую часть времени прожила в США и не знакома со столицей России.

«Заплутала просто»: доктор Бубновский прокомментировал пропажу своей дочери
Сергей Бубновский. Фото: instagram.com/bubnovsky_official

В минувшее воскресенье в Москве пропала Ирина Дубновская, дочь известного врача Сергея Бубновского, сообщает «Комсомольская правда». 36-летняя женщина на постоянной основе проживает в США, где посвятила свою жизнь танцам. На днях она прилетела в столицу России повидать родственников и вместе с мамой отправилась на прогулку в парк «Таганский», как вдруг внезапно сорвалась с места и скрылась в неизвестном направлении.

Все произошло в начале восьмого часа вечера, ее мать была в шоке и не смогла выяснить, зачем и куда убежала Ирина. Решение объявить женщину в розыск приняла ее сестра, она же и обратилась в полицию с просьбой о помощи. Стоит отметить, что никаких друзей у пропавшей в Москве нет, более того, с собой у нее был только мобильный телефон и три тысячи рублей.

К счастью, около полуночи пропавшая каким-то чудом вернулась домой, об этом сообщил ее отец, Сергей Бубновский. По его словам, с девушкой все хорошо, она не пострадала, а весь шум был напрасным.

«Вернулась уже. Заплутала просто» — так врач ответил на все расспросы СМИ.

 

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Тэги:

Ирина БубновскаяМоскваСергей Бубновский
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«Заплутала просто»: доктор Бубновский прокомментировал пропажу своей дочери
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