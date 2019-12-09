«Главное, что руки целы»: Савельева пожелала сыну Валерии выздоровления 

Ранее стало известно, что Арсений Шульгин вместе со своей девушкой и друзьями попал в ДТП.

Супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина подтвердила информацию о том, что ее младший сын — 21-летний Арсений Шульгин попал в ДТП. В момент аварии рядом с юношей находилась его девушка и друзья. Инцидент произошел недалеко от Санкт-Петербурга. По словам Валерии, в момент случившегося ее наследник спал на заднем сиденье авто. Исполнительница не стала скрывать, что все пассажиры получили различные травмы. После оказанной медицинской помощи Арсения отпустили домой.

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Не осталась в стороне от случившегося и экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева, она решила поддержать Валерию в трудную минуту, пожелав сыну исполнительницы скорейшего выздоровления. Напомним, что младший наследник певицы увлекается музыкой, он пианист. Именно по этой причине возлюбленная Кирилла Сафонова упомянула о том, что Арсений не получил никаких травм, связанных с руками.

«Слава Богу! Главное, что руки у Арсения целы! Девушке скорейшего заживления!!! И Арсению скорейшего восстановления», — отметила Савельева.

Напомним, что Арсений Шульгин вместе с друзьями и своей девушкой ехал в Санкт-Петербург из Москвы. Уточнялось, что машину, в которой находился юноша, занесло на дороге и она въехала в отбойник.