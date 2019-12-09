Актер Игорь Сигов спустя 28 лет встретился с сыном, от которого отказался

Звезда белорусского кинематографа решился на встречу, чтобы сделать ДНК-тест и развеять сомнения, которые терзали его много лет.

Илья Салко стал героем передачи «На самом деле». Молодого человека 28 лет назад бросил отец — актер Игорь Сигов. За все это время они виделись только два раза. Недавно артист вдруг согласился встретиться с непризнанным наследником. Он сразу приехал из Болгарии в Москву. Первая их взрослая встреча состоялась в студии передачи Дмитрия Шепелева. 50-летний Сигов даже не нашел никаких слов, чтобы сказать их сыну. Холодное рукопожатие привело зрителей и ведущего в недоумение.

Как оказалось, звезда белорусского кинематографа решил сделать ДНК-тест на отцовство. Илья признался, что знает своего папу только по его ролям в сериалах и фильмах. Своим отцом он Сигова не называет, так как тот не принимал участия в его воспитании. По словам молодого человека, актер один раз дал ему тысячу долларов. В студии он их вернул.

Игорь Алексеевич признался, что поженился с мамой Ильи спонтанно. Также он подтвердил, что они не планировали ребенка. Актер отметил, что когда пришло время регистрировать мальчика в ЗАГСе, то супруга настояла на том, чтобы у сына была ее фамилия. Это послужило поводом для сомнений. Сигов решил, что жена родила ребенка не от него. Экспертам в студии такие доводы показались блеклыми.

С грустью Илья признался, что до последнего надеялся, что отношение Сигова к нему изменится и он не примет от него деньги. В итоге молодой человек был разочарован. Мама Ильи пришла в студию. Людмила Салко расплакалась.

«Сомневаюсь, что это были его слова, то что он сказал во время развода. Скорее всего, кто-то капал ему на мозги», — заверила женщина. Она считает, что актер не виделся с сыном, так как этого хотела его любовница.

«Я не отец, я его не воспитал, я его не поднял. Я только посылал алименты», — отметил артист. В конце передачи Сигов прочитал результаты ДНК-экспертизы. «Это мой сын на 99,9%», — констатировал он.