«Ну, привет»: говорящий рыжий кот прославился в соцсетях

Усатый котик по кличке Гамбино оказался ещё и очень интеллигентным.

В интернете стал популярным ролик, в котором главный герой – рыжий кот по кличке Гамбино – демонстрирует умение разговаривать на английском языке. На видео рыжий зверь пробегает мимо черного кота по кличке Том, прячется за углом и, глядя на хозяина с камерой, как будто произносит Well, hi, что можно перевести на русский, как «Ну, привет».

Видео с Гамбино быстро стало вирусным в интернете, его посмотрели более 1 миллиона раз. На Instagram котов подписались уже более 21,5 тысячи человек, а также у животных появились личные аккаунты на Facebook и YouTube, а некоторые зарубежные СМИ даже сняли сюжеты о говорящем котике.

Напомним, что недавно мы рассказывали удивительную историю про сбежавшего кота, который нашёлся через 536 дней живой и невредимый. Хозяева призвали всех владельцев потерявшихся животных не терять надежду.