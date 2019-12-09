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«Чудо-женщиной» могла стать Ольга Куриленко

На кастинге актрисе пришлось показать себя в купальнике и кожаных сапогах.

«Чудо-женщиной» могла стать Ольга Куриленко
Ольга Куриленко. Фото: Гусева Евгения/Архив "КП"

Российская актриса Ольга Куриленко в интервью изданию The Hollywood Reporter рассказала о том, что она вполне могла стать новой «Чудо-женщиной» вместо Галь Гадот. По словам девушки, ей удалось попасть в шорт-лист актрис на главную роль, но она очень переживала по поводу съемок с Беном Аффлеком. Дело в том, что с актером Ольга была давно знакома, ведь на кастинг на роль «Чудо-женщины» она пришла буквально сразу после съемок в картине «К чуду», именно там она снималась вместе с Аффлеком.

По словам Ольги, она решила, что вновь сниматься в паре с тем же самым актером будет далеко не лучшей идеей, хотя с профессиональной точки зрения Бен ей очень нравится. В итоге роль досталась Галь Гадот, о чем Ольга ничуть не сожалеет, ведь ей достались женские роли в «Обливионе» и «Кванте милосердия». Также Куриленко оценила «Чудо-женщину» и искренне похвалила актерскую игру Гадот.

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Бен АффлекГаль ГадотОльга КуриленкоЧудо-Женщина
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«Чудо-женщиной» могла стать Ольга Куриленко
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