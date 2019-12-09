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«Уральские пельмени» передумали судиться с Нетиевским

Арбитражный суд Москвы вернул истцам оба документа с требованием на 210 миллионов рублей.

«Уральские пельмени» передумали судиться с Нетиевским
Сергей Нетиевский. Фото: КП/Вислов Иван

Юмористический коллектив «Уральские пельмени» передумал судиться с бывшим директором и продюсером Сергеем Нетиевским. Как стало известно, 9 декабря Арбитражный суд Москвы вернул коллективу без рассмотрения документы по обоим искам.

Творческое объединение требовало у Нетиевского 210 миллионов рублей – 200 миллионов предназначались на защиту прав на товарные знаки, еще 10 – на запрет использования роликов в интернете.

РИА Новости отмечает, что документы вернулись к коллективу по просьбе самих «Пельменей». Что именно стало причиной, пока не сообщается. Отметим, что юмористическая команда не первый год выясняет отношения с бывшим руководителем. В октябре коллектив сумел выиграть дело о 2 миллионах рублей после нарушения права трансляции сразу 11 выступлений.

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«Уральские пельмени»деньгиСергей Нетиевскийсуд
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«Уральские пельмени» передумали судиться с Нетиевским
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