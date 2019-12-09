«Всем озлобышам»: молодая жена Петросяна ответила завистникам

74-летний Евгений Петросян узаконил свои отношения с 30-летней Татьяной Брухуновой. Об этом сообщили люди, близкие к паре. Да и сама молодая не стала скрывать сей приятный момент, написав об этом в личном блоге.

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Увы, но вместо потока поздравлений любимая женщина Петросяна получила лавину грязных слов в свой адрес. Однако она оказалась не так проста, как могло показаться. В своем Instagram Татьяна ответила злопыхателям тем же.

«Всем озлобышам, что сегодня с раннего утра атаковали меня проклятиями и пожеланиями скорейшей кончин, желаю крепкого здоровья и счастья!» — написала она.

Отметим, что Татьяна в последнее время перестала держать марку и делать вид, что у нее нет личной жизни. Не так давно она уже срывалась в своем блоге на сплетников, которые постоянно мусолят ее отношения с Евгением Вагановичем.

«Какое мне дело до людей, которым в радость обсудить меня? Никакого! Разве что пожалеть стоит! Хотя нет! Не стоит!» — заявила она.

Хотя по этим словам, конечно же, очевидно, что «дело до людей» у нее все-таки есть.