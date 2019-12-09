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Как простая девчонка: Меган Маркл поработала на общественной кухне волонтёром

Слухи о том, что герцогиня Сассекская в Канаде, подтвердились.

Как простая девчонка: Меган Маркл поработала на общественной кухне волонтёром
Меган Маркл. Фото: Globallookpress

На странице в Instagram центра Святого Феликса появилась фотография Меган Маркл в неожиданном наряде – кепка, ватник и полосатая футболка. Оказалось, что герцогиня Сассекская посетила благотворительное учреждение в качестве добровольца, чтобы помочь бездомным и нуждающимся людям. Представители Центра отметили, что были очень польщены тем, что герцог и герцогиня Сассекские из 12 благотворительных центров Торонто выбрали именно их.

«На этой фотографии Меган добровольно работает на нашей кухне! Она всегда была активным сторонником и волонтером центра Святого Феликса в то время, когда жила в городе и снималась в сериале «Форс-мажоры». Уже тогда герцогиня регулярно работала волонтером на кухне в рамках нашей программы общественного питания. Однажды на День благодарения Меган принесла индейку и множество других продуктов и накормила более 100 человек. У многих из нас остались самые приятные воспоминания о герцогине Сассекской, хотя мы помним ее просто как «прекрасную Меган». Мы счастливы, что она продолжает поддерживать уязвимых людей уже как член королевской семьи. Мы бы очень хотели, чтобы когда-нибудь она навестила нас снова».

Также сотрудники благотворительной организации отметили, что праздничный сезон – отличное время, чтобы подумать о тех, кто нуждается во внимании, о тех, кто в Рождество остается голодным, бездомным и одиноким:

«Зимние праздники – важное время года, чтобы помочь тем, кому повезло меньше, чем вам. Поверьте, они оценят даже самый маленький акт доброты. Позаботьтесь о нуждающихся, и мир отплатит вам добром».

К слову, фотография с добровольцами подтвердила слухи о том, что Меган Маркл и принц Гарри улетели в Канаду. Такую версию выдвинули поклонники королевской четы после того, как пара опубликовала поздравление с Днем благодарения, прикрепив в конце сообщения эмодзи в виде красного кленового листа.

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Как простая девчонка: Меган Маркл поработала на общественной кухне волонтёром
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