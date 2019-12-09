Сказке конец: супруги Бондарчук подали на развод

Слухи о расставании звездной пары Сергея и Таты Бондарчук оказались правдой, заявление о разводе было подано еще в ноябре, и совсем скоро молодые люди станут свободными от отношений. О том, что не все гладко в семье сына известного режиссера Федора Бондарчука, говорят уже давно. Сначала из аккаунтов молодых людей в социальных сетях пропали все совместные фотографии, а после поползли слухи о том, что Сергей изменил супруге, сообщает Starhit.

Бондарчуки уже давно не живут вместе, но у их поклонников все же была надежда на воссоединение семьи. К несчастью, похоже, что пути назад уже нет. 10 декабря брак будет официально расторгнут.

Напомним, у четы есть две дочки: 7-летняя Маргарита и 5-летняя Вера. Несложно предположить, как они отреагируют на развал семьи. Сергей Бондарчук — наследник известного российского режиссера, а Тата — дочь олимпийского чемпиона Михаила Мамиашвили.