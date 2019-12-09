Анна Большова объяснила, почему 20 лет не общается с мамой

Актриса Анна Большова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» призналась, что уже 20 лет не поддерживает отношений со своей мамой – Натальей Михайловной. Отношения с родительницей испортились, когда ее родители приняли решение развестись.
«Мне казалось, что у них все хорошо. Потом у отца появилась другая женщина. А вот поступки мамы стали вызывали оторопь. Это была такая неадекватная месть отцу с ее стороны. Она ушла в секту. Все границы были сметены. Началась грязь в нашу сторону, что мы тоже состоим в секте. Все было передернуто, искажено, поставлено с ног на голову. При этом источником информации был родной человек. Конечно, та история осложнила мою творческую биографию. Люди ведь не вчитывались, а сразу делали выводы», — отметила актриса.
При этом Анна Большова сказала, что никто от матери не отворачивался. Произошла обычная жизненная ситуация, когда ее отец полюбил другую женщину. С этим надо было смириться и строить новую жизнь.
«Моя мачеха очень мудрый и открытый человек. Мы очень с ней близки по сей день. От моего отца она родила сына. Сейчас ему уже 19 лет. Он учится в ГИТИСе», — сказала Анна Большова.