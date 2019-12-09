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«Во всём виноват я»: двойник Леонардо Ди Каприо теряет популярность

Роман Бурцев раскрыл правду о взлете и падении своей карьеры.

«Во всём виноват я»: двойник Леонардо Ди Каприо теряет популярность
Роман Бурцев. Фото: Фролов Михаил/Архив "КП"

Как стать всемирно известным в современном мире? Можно упорно добиваться успеха, разрывая все границы и преграды, можно надеяться на богатых родителей, можно родиться с талантом и использовать его по назначению. А еще можно быть просто похожим на известного актера и попытаться извлечь из этого максимальную выгоду. Издание RT пообщалось с Романом Бурцевым, знаменитым двойником Леонардо Ди Каприо, родом из России.

Роман работал оператором технической поддержки службы спасения «112» в Подольске, а популярность пришла к нему в 2016 году. Но, как известно, известность уходит так же быстро, как и появляется, и хотя какое-то время мужчина был интересен СМИ по всему миру, со временем о нем забыли. Все началось с фотографии на сайте знакомств, которая быстро разлетелась по пабликам в социальных сетях. Пользователи отмечали невероятное сходство Романа с Леонардо.

Сейчас Роман живет в обычном общежитии в Подольске, а журналисты почти о нем забыли. Он купил подержанный автомобиль KIA Soul, долго копил на него. Мужчину приглашали на многие телепроекты, но почему-то продюсеры постоянно слышали отказ, Роман как будто сам не хотел развивать свою популярность. Сейчас он зарабатывает на остатках былой славы, ведет корпоративы и крупные мероприятия, зарабатывает около 60 тысяч рублей в месяц. Главной проблемой своего провала Роман называет лень.

«Если бы я похудел, то был бы больше похож на Ди Каприо и, возможно, получал бы больше заказов. Но во всём виноват я и моя лень», — сокрушается двойник знаменитости.

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«Во всём виноват я»: двойник Леонардо Ди Каприо теряет популярность
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