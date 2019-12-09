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Михаил Плетнев дал хамское интервью журналистке из Перми

Известный дирижер нехотя отвечал на вопросы женщины, которая решила в итоге свернуть беседу.

Михаил Плетнев дал хамское интервью журналистке из Перми
Плетнев не захотел общаться с журналисткой из Перми/http://globallookpress.com/

Дирижер Михаил Плетнев во время интервью с журналисткой из Перми, как считают некоторые, повел себя по-хамски. Он нехотя отвечал на вопросы женщины. Поняв, что общаться он не хочет, журналистка предпочла не мучить мэтра и себя. Она свернула беседу.

В начале беседы Михаил Плетнев смотрел в камеру, как солдат на вошь. Затем раздался вопрос: «Чем обусловлен выбор сегодняшней программы?». «Чем-то обусловлен, но я забыл, чем», — отвечает он.

Журналистка напомнила Михаилу Плетневу, что его любимый композитор Петр Чайковский. Она надеялась, что хотя бы этот факт оживит беседу. «Значит, вам лучше знать, а я забыл», — неожиданно произносит он.

Затем Плетнев и вовсе начинает отвечать вопросами на вопрос. Журналистка спросила, почему он позвал молодого дирижера руководить его оркестром. «Надо было старого позвать?» — спросил он.

Оживился дирижер, только когда его спросили о том, как его приняли в Перми. Он отметил, что в ресторане и буфете были милые люди. Он почувствовал их теплоту и гостеприимство. После этого журналистка предпочла просто свернуть беседу, поняв, что маэстро над ней откровенно издевается, сообщает «Комсомольская правда».

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Михаил Плетнев дал хамское интервью журналистке из Перми
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