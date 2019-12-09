«Устал от вранья»: «сват» Добронравов готов судиться с клеветниками

Народный артист и одна из главных знаменитостей сериала «Сваты» Федор Добронравов намерен судиться с клеветниками из-за постоянных слухов вокруг ленты и его персоны. Об этом артист прямо заявил журналистам Teleprogramma.pro. В беседе с корреспондентами сыгравший Ивана Будько актер поведал, что злые языки его регулярно хоронят, что немало тревожит родственников исполнителя. Бороться Добронравов с этим явлением хотел бы радикально – наказывать обманщиков по закону.

«Людям делать нечего, вот и пишут, из ничего создают миф. Я уже так устал от вранья. Ну, как я объясню своим родственникам, что я жив и здоров? А если не дай Бог что-то реально случится с ними после новостей о моей якобы «госпитализации» или тьфу-тьфу «гибели»? Кто будет за это отвечать? От всего этого обидно и больно», — негодует актер.

Федор опроверг также и ряд других слухов, которые очень расстраивали поклонников ленты. Так, сериал не стали закрывать после 6 сезонов из-за напряженных отношений с Украиной – действия просто перенесли в Белоруссию. Сейчас съемочная команда ждет обильных осадков – по сценарию, вокруг должно лежать много снега. Кроме того, не горел и знаменитый дом под Киевом, а основной актерский каст на самом деле не распался. Более того, в канве ожидается появление новых героев, которые всенепременно полюбятся аудитории.