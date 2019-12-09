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«Я избегаю общения с Алексеем»: Дайнеко боится снова влюбиться в Воробьева

По словам певицы, дружеская грань общения может в любой момент рухнуть, если они будут часто встречаться.

«Я избегаю общения с Алексеем»: Дайнеко боится снова влюбиться в Воробьева
Дайнеко до сих пор вспоминает роман с Воробьевым/http://globallookpress.com/

Певица Виктория Дайнеко заявила, что боится снова сблизиться со своим бывшим возлюбленным Алексеем Воробьевым. Как сказала звезда, для нее было очень неожиданно, когда однажды в два часа ночи ей позвонил музыкант. Он предложил снять совместный клип. Отказать ему она не смогла. По словам Дайнеко, все, что касается творчества с Алексеем, она поддерживает и готова работать.

В то же время певица признает, что может в любое время снова влюбиться в певца. «Я избегаю общения с Алексеем. Но вовсе не потому, что к нему плохо отношусь. Скорее наоборот, местами я слишком хорошо к нему отношусь, чтобы поддерживать дружескую грань общения», — сказала она.

По словам исполнительницы, когда они снимали клип, то в памяти всплывало много из прошлого, когда они были вместе. Исполнительнице в эти моменты было очень непросто. Она добавила, что получилась искренняя история из их жизни с Воробьевым, которую она передала в их совместном клипе. Эта не была игра по какому-то сценарию.

Дайнеко отметила, что со всеми своими бывшими парнями она сохранила дружеские отношения. Никакой недосказанности и обиженности у нее не осталось. Звезда искренне считает, что нужно вовремя отпускать и не цепляться за отношения, если чувства прошли, сообщает портал wday.ru.

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«Я избегаю общения с Алексеем»: Дайнеко боится снова влюбиться в Воробьева
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