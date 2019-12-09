«Я избегаю общения с Алексеем»: Дайнеко боится снова влюбиться в Воробьева

По словам певицы, дружеская грань общения может в любой момент рухнуть, если они будут часто встречаться.

Певица Виктория Дайнеко заявила, что боится снова сблизиться со своим бывшим возлюбленным Алексеем Воробьевым. Как сказала звезда, для нее было очень неожиданно, когда однажды в два часа ночи ей позвонил музыкант. Он предложил снять совместный клип. Отказать ему она не смогла. По словам Дайнеко, все, что касается творчества с Алексеем, она поддерживает и готова работать.

В то же время певица признает, что может в любое время снова влюбиться в певца. «Я избегаю общения с Алексеем. Но вовсе не потому, что к нему плохо отношусь. Скорее наоборот, местами я слишком хорошо к нему отношусь, чтобы поддерживать дружескую грань общения», — сказала она.

больше по теме Дайнеко объяснила, почему не берет дочку с собой в Америку Певица не в восторге от детских садов в США.

По словам исполнительницы, когда они снимали клип, то в памяти всплывало много из прошлого, когда они были вместе. Исполнительнице в эти моменты было очень непросто. Она добавила, что получилась искренняя история из их жизни с Воробьевым, которую она передала в их совместном клипе. Эта не была игра по какому-то сценарию.

Дайнеко отметила, что со всеми своими бывшими парнями она сохранила дружеские отношения. Никакой недосказанности и обиженности у нее не осталось. Звезда искренне считает, что нужно вовремя отпускать и не цепляться за отношения, если чувства прошли, сообщает портал wday.ru.