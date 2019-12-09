«Пока держусь»: Анатолий Руденко на четыре месяца отказался от любовных утех

Актер Анатолий Руденко заявил, что несколько месяцев назад бросил вызов самому себе. Он заявил, что до Нового года не собирается встречаться с девушками и пить алкоголь. По словам актера, в первую очередь он решил проверить самого себя. Насколько у него хватит силы воли.

Оказалось, что пока Анатолий Руденко успешно справляется с поставленной задачей. При этом он отметил, что очень сложно в этой жизни от чего-то отказаться. Слишком много кругом поджидает соблазнов.

«Я просто решил проверить, насколько вообще у меня есть сила воли и может ли она действительно чему-то сопротивляться. Пока держусь. У меня получается!» — заметил Анатолий Руденко.

Интересно, что друзья известного актера, как он сказал, до сих пор в шоке от его эксперимента. Всем известно, что у Руденко было много романов в прошлом. При этом сам Руденко намерен идти до конца. Отходить от намеченной цели он не собирается, сообщает «Собеседник».