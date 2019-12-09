«Не была красивой»: дочь Рязанова прошлась по внешности и таланту Пугачевой

Ольга Эльдаровна при этом подчеркнула, что не хочет сказать ничего плохого о Примадонне.

Киновед Ольга Рязанова, дочь знаменитого режиссера, создателя фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», поделилась воспоминаниями об Алле Пугачевой. Поводом послужила программа «Сегодня вечером» на Первом канале, посвященная Примадонне.

Многие помнят чарующий бархатный голос Аллы Борисовны в музыкальных композициях знаменитого новогоднего фильма. Но далеко не все ассоциируют его с личностью Пугачевой. Оказалось, что неспроста.

Режиссеру картины и композитору Микаэлу Таривердиеву пришлось потрудиться, чтобы Примадонна спела именно таким образом.

«На пару с Микаэлом они приложили огромные усилия, чтобы сдержать ее темперамент, втиснуть в рамки и получить интеллигентное, а не вульгарно-эстрадное исполнение», — написала в своем блоге Ольга Рязанова.

Позже, когда Таривердиев услышал, как Пугачева исполняет его песни на концертах, он запретил ей это делать – настолько звучание этих песен изменилось и окрасилось характером звезды.

Не оставила в стороне дочь Рязанова и внешность Аллы Борисовны.

«Таривердиев привел нечесаную молодую девицу в мини-юбке и сказал, что она сможет хорошо исполнить песни. Это был 1975 год, и папа про нее ничего не знал», — такой помнит Ольга 25-летнюю Пугачеву.

При этом киновед заметила, что с возрастом звезда стала намного интереснее. «В молодости не была особенно красивой, а сейчас просто супер», — сказала она.

Рязанова подчеркнула, что своим постом не хочет сказать об Алле Борисовне ничего плохого, она к ней хорошо относится и восхищается ее энергией. А написанное ею – всего лишь воспоминание.