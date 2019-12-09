«Я свадьбу бы сыграла»: 57-летняя Валюшкина мечтает о третьем браке

Актриса Елена Валюшкина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что хотела бы в третий раз выйти замуж. Напомним, что ранее она 11 лет прожила в браке со своим преподавателем Леонидом Фоминым. В 1994 году она вышла замуж за актера Александра Яцко, от которого родила двоих детей. В 2014 году пара рассталась.

«У меня только два мужа было. А сейчас я девушка свободная. Я свадьбу бы сыграла. Представляете, все подружки в розовом. Может, кто-то в салат упадет», — заметила 57-летняя актриса.

Надо сказать, что звезда находится в прекрасной форме. Она призналась, что соблюдает диеты, занимается скандинавской ходьбой. Любопытно, что в жизни Валюшкиной был любимый мужчина. Это архитектор Ричард. С красавцем-мужчиной она познакомилась, когда находилась в отпуске на берегу Индийского океана. У нее сломалась машина и он первым пришел ей на помощь. По слухам, мужчина влюбился в актрису и даже обещал подарить ей остров. Правда, потом он неожиданно исчез из ее жизни.

Журналисты спросили, возможно ли еще появление детей в жизни Елены Валюшкиной. «Да вы что? У меня внуки скоро будут. Я хочу побыть бабушкой и прабабушкой. Думаю, что личное счастье от меня никуда не уйдет. В Новый год я вхожу с чистой совестью», — заявила Елена Валюшкина.