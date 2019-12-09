«У меня есть любимая женщина»: Александр Яцко рассказал о молодой возлюбленной

Актер, который пять лет назад развелся с актрисой Еленой Валюшкиной, обрел счастье.

Актер Александр Яцко, которому сейчас уже 61 год, в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что в его жизни появилась любимая девушка. Причем она намного младше знаменитого актера. Девушка годится ему в дочери. Ранее Александр Яцко был женат на актрисе Елене Валюшкиной, которая подарила ему двоих детей. Официально они расстались в 2014 году.

Про девушку Александра Яцко известно, что ее зовут Даша. Она непубличный человек. Не любит общаться с журналистами и давать интервью. Кстати, сам актер жениться на молодой возлюбленной пока не собирается.

«У меня пальцы уже не той конструкции, чтобы держать обручальное кольцо. Оно болтается вечно. Я не создан для колец. Хотя я считаю, что штамп в паспорте важен. Это мотивирует людей, подписавшихся под каким-то документом», —заявил актер.

При этом сейчас Яцко, как он отмечает, больше сосредоточен на съемках. «У меня есть любимая работа. У меня есть любимая женщина. Я доволен тем, что у меня происходит», — сказал Александр Яцко.