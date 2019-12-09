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«Удачи!»: сын Ротару отделался сухими фразами при попытке заговорить с ним

Руслан Евдокименко и его мать решили хранить молчание с представителями прессы.

«Удачи!»: сын Ротару отделался сухими фразами при попытке заговорить с ним
София Ротару. Фото Global look press

Похоже, что после интервью с сестрой Ротару родственники певицы решили хранить гробовое молчание. Сама артистка после триумфального концерта на «Песне года» отказалась от общения с прессой, ее близкие поступают так же.

Напомним, Лидия Хлябич заявляла, что ее слова были неправильно истолкованы представителями прессы. На самом деле София Михайловна не спонсировала войну в Донбассе, уверяет она. И если это так, то поведение близких звезды вполне адекватно: как говорится, если раз обожжешься на молоке, будешь на воду дуть.

Тем не менее, кое-какую реакцию на российскую публику в последний приезд Ротару в Москву от ее сына и продюсера Руслана Евдокименко все-таки получить удалось. Журналист КП связался с ним с помощью мессенджера и спросил, как звезда восприняла свой триумф в России.

«Спасибо, но больше без вопросов! Жизнь продолжается. Удачи Вам!» — ответил Руслан.

На попытки задать еще вопросы он скопировал свое сообщение.

Впрочем, такое послание красноречивее многих слов. Очевидно, что звезда напугана реакцией некоторых россиян на новость о ее приезде и изо всех сил пытается сохранить нейтралитет.

Напомним, российская публика в большинстве своем проигнорировала призывы о бойкоте концертов Софии Ротару. Ее выступление на «Песне года» имело огромный успех, артистку не хотели отпускать со сцены и завалили цветами. Зрители скандировали певице: «Мы вас любим!». А она отвечала им взаимностью. За кулисами звезда отказалась общаться с журналистами. Акулам пера она лишь сказала, что хорошо себя чувствует.

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«Удачи!»: сын Ротару отделался сухими фразами при попытке заговорить с ним
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