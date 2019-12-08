«Машина на списание»: Валерия показала сына и его девушку после ДТП

Певица официально подтвердила факт того, что ее 21-летний наследник попал в серьезную аварию. Более того, она поделилась снимком, на котором запечатлены юные пострадавшие.

Прежде всего, Валерия от всего сердца поблагодарила тех, кто беспокоился за ее мальчика. «Во избежание кривотолков, скажу: Арсений действительно попал в аварию недалеко от Питера», — поведала звезда.

По словам артистки, в машине находилось несколько человек. Ее ребенок в момент столкновения спал, поэтому самого удара не помнит. Автомобиль под списание, восстановлению не подлежит. Но, главное, все пассажиры остались живы.

Все пострадавшие получили различные травмы.