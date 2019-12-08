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«Машина на списание»: Валерия показала сына и его девушку после ДТП

Певица официально подтвердила факт того, что ее 21-летний наследник попал в серьезную аварию. Более того, она поделилась снимком, на котором запечатлены юные пострадавшие.

«Машина на списание»: Валерия показала сына и его девушку после ДТП
Валерия. Фото: Global Look Press

Прежде всего, Валерия от всего сердца поблагодарила тех, кто беспокоился за ее мальчика. «Во избежание кривотолков, скажу: Арсений действительно попал в аварию недалеко от Питера», — поведала звезда.

По словам артистки, в машине находилось несколько человек. Ее ребенок в момент столкновения спал, поэтому самого удара не помнит. Автомобиль под списание, восстановлению не подлежит. Но, главное, все пассажиры остались живы.

Все пострадавшие получили различные травмы.

«Дорогие мои, если есть возможность избежать путешествия на автомобиле в зимний сезон, то надо это делать, дороги слишком опасны. Берегите себя», — предупредила фанатов Валерия.

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Тэги:

аварияВалерияДТППевица Валерия и Иосиф Пригожинтравмы
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«Машина на списание»: Валерия показала сына и его девушку после ДТП
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