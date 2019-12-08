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Лариса Удовиченко заявила, что не обижается на критику историка моды Васильева

По словам актрисы, она прислушивается к его мнению и старается исправлять ошибки.

Лариса Удовиченко заявила, что не обижается на критику историка моды Васильева
Удовиченко не обижается на критику Васильева/http://globallookpress.com/

Актриса Лариса Удовиченко в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что не держит зла на историка моды Александра Васильева. Напомним, что на одном из недавних светских мероприятий она появилась в коротком платье. Как сказал историк моды, звезде все-таки уже не стоит в 64 года показывать свои ножки окружающим.

«Мне казалось, что я неплохо одета. Я слышала, что он писал, я не обижаюсь. Я даже согласна с ним. Прислушиваюсь к его мнению. Но я думаю, что если во время светских вечеринок я не вручаю никаких призов и не веду мероприятие, то можно не появляться в платье в пол», — сказала актриса.

Как отметила Лариса Удовиченко, она живая, настоящая, поэтому у нее и много поклонников. Как считает звезда, главное оставаться порядочным человеком.

При этом журналисты поинтересовались, когда уже дочь Маша, которой 31 год, сделает ее бабушкой. «Как Бог даст, так и будет. Мы часто ходим с Машей по магазинам. Предпочитаю покупать одежду в России. Тут меня все знают, несут все, что я прошу. Делают хорошую скидку», — сказала актриса.

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Тэги:

Александр ВасильевЛариса УдовиченкоПрограмма "Ты не поверишь!"
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Лариса Удовиченко заявила, что не обижается на критику историка моды Васильева
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