«Какое-то безумие!»: взбешенный Пригожин высказался об аварии с участием сына Валерии

К счастью, молодые люди остались живы. Тем не менее, они получили серьезные травмы.
«Жесть, конечно, но никто не гнал, ехали тихо, просто машину занесло из-за погодных условий», — прокомментировал случившееся сын Валерии.
Звездная мать пострадавшего была в шоке, узнав об аварии. Оказалось, что Арсений ехал в культурную столицу ради нее. Он хотел поскорее познакомить родительницу с новой возлюбленной.
Довольно эмоционально ситуацию воспринял Иосиф Пригожин. Он признался, что испытывает исключительно злость из-за произошедшего. Продюсер возмущен тем, что пасынок отправился на машине ночью зимой.
«Днем бы поехал, если бы мозги были на месте. Что поделать, дети — балбесы. Какое-то безумие! Собрался сюрприз Валерии сделать, поехал вместе с новой девчонкой. Мы ж даже не знакомы с ней. Хотел нас в Петербурге встретить», — негодует супруг Валерии.