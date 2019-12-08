«Какое-то безумие!»: взбешенный Пригожин высказался об аварии с участием сына Валерии

21-летний наследник ехал на машине, за рулем которой была его девушка, из Москвы в Санкт-Петербург. На подъезде к культурной столице автомобиль на полном ходу влетел в отбойник на трассе.

К счастью, молодые люди остались живы. Тем не менее, они получили серьезные травмы.

«Жесть, конечно, но никто не гнал, ехали тихо, просто машину занесло из-за погодных условий», — прокомментировал случившееся сын Валерии.

Звездная мать пострадавшего была в шоке, узнав об аварии. Оказалось, что Арсений ехал в культурную столицу ради нее. Он хотел поскорее познакомить родительницу с новой возлюбленной.

Довольно эмоционально ситуацию воспринял Иосиф Пригожин. Он признался, что испытывает исключительно злость из-за произошедшего. Продюсер возмущен тем, что пасынок отправился на машине ночью зимой.