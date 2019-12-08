«Никому не хочется быть одной»: Татьяна Буланова высказалась о новом возлюбленном

По словам певицы, она пока не решила хочет или нет еще раз выйти замуж.

Певица Татьяна Буланова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказалась о своем новом возлюбленном. Известно, что мужчина бизнесмен, но пока исполнительница не представляет его широкой публике.

«Мы с ним еще не съехались. Но у нас все нормально, все хорошо. Нас общая подруга познакомила. Он очень внимательный. Я как-то не привыкла к такому вниманию. Самое важное, чтобы он был воспитанным, адекватным и верным. Если что-то не нравится надо прямо говорить. Не надо вести двойную жизнь. Я против этого», — заметила исполнительница.

При этом певица сказала, что о рождении еще одного ребенка не думает. Все-таки сказывается возраст. В этом году звезда отмечала юбилей- 50 лет. Она будет ждать внуков. Надеется, что скоро у ее старшего сына появится ребенок.

«Насчет выйти замуж еще раз — не думала. Это для меня на самом деле очень серьезный шаг. Никому не хочется быть одной. Одиночество — это очень сложно. Приходишь домой и хочется, чтобы кто-то тебя обнял», — сказала Татьяна Буланова.