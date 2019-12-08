Ни капли сострадания: Плющенко отправил на лед рыдающего сына

Ни для кого не секрет, что двукратный олимпийский чемпион очень строго воспитывает сына. Он не дает мальчику поблажек в вопросах, касающихся спорта и тренировок.

Накануне в Румынии произошел неприятный инцидент с участием Гном Гномыча. Мальчик должен был выступать на льду, но его отец Евгений Плющенко обнаружил серьезный дефект льда на арене в Клуже.

«Шок, лед на котором невозможно прыгать, но Женя запустил Сашу со всеми двойными прыжками», — сетует обеспокоенная Яна Рудковская.

Несмотря на возникшие сложности, суровый отец не стал отступать от намеченного заранее плана. Поэтому Гном Гномыч должен был выполнить все сложные элементы вне зависимости от состояния льда. Но мальчик не смог. Ребенок не смог сдержать эмоций, разрыдался и поехал за успокоением к родителю.

Евгений, в свою очередь, крепко обнял сына, взяв на руки. Он поддержал Сашу и посоветовал вернуться на лед и доказать, чего он стоит на самом деле. Воодушевленный малыш последовал указу отца и на этот раз с блеском выполнил всю программу.